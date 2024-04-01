Харьковщина: прокуратура показала село Куриловцы после российского обстрела

Российские оккупанты около 15:00 предварительно из артиллерии обстреляли село Куриловка, что в Купянском районе Харьковщины. Повреждены частные дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что сегодня оккупанты около 15:00 обстреляли село Куриловка, что в Купянском районе. В результате обстрела, который предварительно велся из артиллерии, повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Напомним

Армия рф сегодня нанесла ракетный удар по городу Люботин Харьковской области. Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Также враг ударил, предварительно, авиабомбой по Купянску, есть пострадавшая.