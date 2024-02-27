Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе
в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"
Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера
Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине, заявил пресс-секретарь премьер-министра.
Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов
52-летнюю женщину из Херсонской области подозревали в коллаборационизме за то, что она возглавляла "управление капитального строительства" во время российской оккупации и выполняла приказы оккупантов.
"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль
Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.
"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.
В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма
Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.
Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора
Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.
Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента
Российский агент был приговорен к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных, которые позволили врагу ударить ракетами по жилому дому в Запорожье в октябре, в результате чего погибло 5 человек.
Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование
Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна" для Швеции.