Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  94500 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  107734 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  111346 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  133758 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  149767 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  148714 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  151655 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  145832 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136091 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150720 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

в ночь на 27 февраля подразделения Национальной гвардии в Харьковской области ночью уничтожили два российских беспилотника-камикадзе. МВД показали обломки сбитых "шахедов"

Война •   •  11667 просмотра
Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине, заявил пресс-секретарь премьер-министра.

Война •   •  12818 просмотра
Британия не планирует широкомасштабное развертывание войск в Украине - спикер премьера

Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов

52-летнюю женщину из Херсонской области подозревали в коллаборационизме за то, что она возглавляла "управление капитального строительства" во время российской оккупации и выполняла приказы оккупантов.

Криминал и ЧП •   •  9860 просмотра
Жительнице Херсонщины сообщили о подозрении в коллаборационизме: возглавляла "отдел строительства" и выполняла поручения оккупантов

"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.

Экономика •   •  11883 просмотра
"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Война •   •  14102 просмотра
"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.

Война •   •  14423 просмотра
В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.

Война •   •  13569 просмотра
Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных, которые позволили врагу ударить ракетами по жилому дому в Запорожье в октябре, в результате чего погибло 5 человек.

Война •   •  13739 просмотра
Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.

Здоровье •   •  10926 просмотра
Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна" для Швеции.

Война •   •  17190 просмотра
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"