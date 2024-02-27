Ночью на Харьковщине сбили два российских "шахеда": МВД показало обломки дронов-камикадзе

На Харьковщине подразделения Нацгвардии этой ночью уничтожили два российских дрона камикадзе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, пишет УНН.

Детали

В МВД заявили, что расчеты мобильных огневых групп ликвидировали цели как только те попали в зону поражения.

Слобожанские гвардейцы за ночь уничтожили два вражеских "шахеда" над Харьковщиной - заявили в МВД.

Дополнение

В ночь на 27 февраля 2024 года противник атаковал баллистическими и управляемыми авиационными ракетами. Также россияне запустили по Украине 13 дронов-камикадзе.

За ночь Силы ПВО сбили 11 ударных БПЛА и две ракеты Х-59.

Напомним,

В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.