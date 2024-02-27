Вночі на Харківщині збили два російські "шахеди": МВС показало уламки дронів-камікадзе
Київ • УНН
в ніч на 27 лютого підрозділи Національної гвардії в Харківській області вночі знищили два російські безпілотники-камікадзе. МВС показали уламки збитих "шахедів"
На Харківщині підрозділи Нацгвардії цієї ночі знищили два російські дрони камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, пише УНН.
Деталі
У МВС заявили, що розрахунки мобільних вогневих груп ліквідували цілі щойно ті потрапили в зону ураження.
Слобожанські гвардійці за ніч знищили два ворожих "шахеди" над Харківщиною
Доповнення
У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними та керованими авіаційними ракетами. Також росіяни запустили по Україні 13 дронів-камікадзе.
За ніч Сили ППО збили 11 ударних БПЛА та дві ракети Х-59.
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області було пошкоджено навчальний заклад у селі Довжик та фермерське господарство у селі Курилівка.