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Через російські обстріли на Харківщині пошкоджені освітня установа та фермерське господарство

Київ • УНН

 • 28519 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Харківській області було пошкоджено навчальний заклад у селі Довжик та фермерське господарство у селі Курилівка.

Через російські обстріли на Харківщині пошкоджені освітня установа та фермерське господарство

російські військові минулої доби обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожої атаки на селище Довжик пошкоджена освітня установа, а у Курилівці  є влучання в фермерське господарство. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Синьківка, Великий Бурлук та ін. 

- написав Синєгубов у соцмережах.

За його словами, біля 00:25 у м. Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава. Обійшлось без постраждалих. 

Близько 00:05 в селищі Довжик Богодухівського району через ворожий обстріл пошкоджена освітня установа. Частково зруйнована 3-х поверхова будівля. Постраждалих також немає, вказав Синєгубов. 

Крім того, о 23:20 армія рф обстріляла с. Курилівка Куп’янського району.  Є влучання в цивільне фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло ангарне приміщення. Без постраждалих.

О 12:00 у м. Вовчанськ горів приватний будинок внаслідок ворожого обстрілу. Без постраждалих, вказав Синєгубов. 

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли ліцей27.02.24, 07:36 • 31361 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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