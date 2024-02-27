Через російські обстріли на Харківщині пошкоджені освітня установа та фермерське господарство
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області було пошкоджено навчальний заклад у селі Довжик та фермерське господарство у селі Курилівка.
російські військові минулої доби обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожої атаки на селище Довжик пошкоджена освітня установа, а у Курилівці є влучання в фермерське господарство. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Синьківка, Великий Бурлук та ін.
За його словами, біля 00:25 у м. Дергачі Харківського району ворог влучив на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава. Обійшлось без постраждалих.
Близько 00:05 в селищі Довжик Богодухівського району через ворожий обстріл пошкоджена освітня установа. Частково зруйнована 3-х поверхова будівля. Постраждалих також немає, вказав Синєгубов.
Крім того, о 23:20 армія рф обстріляла с. Курилівка Куп’янського району. Є влучання в цивільне фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло ангарне приміщення. Без постраждалих.
О 12:00 у м. Вовчанськ горів приватний будинок внаслідок ворожого обстрілу. Без постраждалих, вказав Синєгубов.
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