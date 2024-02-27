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Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

Из-за российских обстрелов на Харьковщине повреждены образовательное учреждение и фермерское хозяйство

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 06:47  •  17332 просмотра

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В результате российских обстрелов в Харьковской области было повреждено учебное заведение в селе Довжик и фермерское хозяйство в селе Куриловка.

российские военные за прошедшие сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеской атаки на поселок Довжик повреждено образовательное учреждение, а в Куриловке  есть попадание в фермерское хозяйство. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачок, Ветеринарное, Волчанск и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Синьковка, Великий Бурлук и др. 

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, около 00:25 в г. Дергачи Харьковского района враг попал на открытую территорию. В результате обстрела горела трава. Обошлось без пострадавших. 

Около 00:05 в поселке Довжик Богодуховского района из-за вражеского обстрела повреждено образовательное учреждение. Частично разрушено 3-х этажное здание. Пострадавших также нет, указал Синегубов. 

Кроме того, в 23:20 армия рф обстреляла с. Куриловка Купянского района.  Есть попадание в гражданское фермерское хозяйство. В результате обстрела горело ангарное помещение. Без пострадавших.

В 12:00 в г. Волчанск горел частный дом в результате вражеского обстрела. Без пострадавших, указал Синегубов. 

На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области27 февраля 2024, 05:36 • 24257 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kurilovka-dnepropetrovskaya-oblastКуриловка, Днепропетровская область
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Через російські обстріли на Харківщині пошкоджені освітня установа та фермерське господарство
Educational institution and farm damaged by Russian shelling in Kharkiv region
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