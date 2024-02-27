На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области

С позднего вечера и до самого утра россияне несколько раз обстреливали Никопольщину в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне били из тяжелой артиллерии по районному центру, Мировской и Червоногригорьевской громадах. В целом враг направил туда 25 снарядов.

Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Повреждены грузовик и экскаватор говорится в сообщении.

На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага