На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага

Оккупанты в течение суток нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам. Два мужчины - 69 и 84 лет - получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне осуществили:

шесть РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малиновки, Роботино и Приморского,

47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малиновке, Роботино, Малой Токмачке и Новоандреевке,

вбили 10 авиаснарядов по Орехову, Левадному, Малой Токмачке и Новоданиловке.

196 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Долинки, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов