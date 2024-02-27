На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага
Киев • УНН
В Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин.
Оккупанты в течение суток нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам. Два мужчины - 69 и 84 лет - получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне осуществили:
- шесть РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малиновки, Роботино и Приморского,
- 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малиновке, Роботино, Малой Токмачке и Новоандреевке,
- вбили 10 авиаснарядов по Орехову, Левадному, Малой Токмачке и Новоданиловке.
196 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Долинки, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел.
Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов26 февраля 2024, 15:14 • 23512 просмотров
На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага
В Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин.
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