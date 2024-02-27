На Запоріжжі дві людини поранені внаслідок артилерійського обстрілу ворога
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок російського артилерійського обстрілу було поранено двох літніх чоловіків.
Окупанти протягом доби завдали 259 ударів по 11 населених пунктах. Два чоловіки – 69 та 84 років – отримали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що росіяни здійснили:
- шість РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та Приморського,
- 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці й Новоандріївці,
- вгатили 10 авіаснарядами по Оріхову, Левадному, Малій Токмачці та Новоданилівці.
196 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Долинки, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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