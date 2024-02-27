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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Запоріжжі дві людини поранені внаслідок артилерійського обстрілу ворога

Київ • УНН

 • 31368 перегляди

У Запоріжжі внаслідок російського артилерійського обстрілу було поранено двох літніх чоловіків.

На Запоріжжі дві людини поранені внаслідок артилерійського обстрілу ворога

Окупанти протягом доби завдали 259 ударів по 11 населених пунктах. Два чоловіки – 69 та 84 років – отримали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни здійснили:

  • шість РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та Приморського, 
  • 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці й Новоандріївці, 
  • вгатили 10 авіаснарядами по Оріхову, Левадному, Малій Токмачці та Новоданилівці.

196 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Долинки, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Запорізький напрямок: українські дрони знищили 10 російських квадроциклів26.02.24, 17:14 • 27551 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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