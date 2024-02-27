На Дніпропетровщині росіяни обстріляли ліцей
Київ • УНН
Росіяни обстріляли ліцей у Дніпропетровській області України, пошкодивши його вибитими вікнами, але ніхто не постраждав.
Від пізнього вечора і до самого ранку росіяни кілька разів обстрілювали Нікопольщину у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що росіяни били з важкої артилерії по районному центру, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом ворог спрямував туди 25 снарядів.
Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор
На Запоріжжі дві людини поранені внаслідок артилерійського обстрілу ворога27.02.24, 07:26 • 31368 переглядiв