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На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС
В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.
В США одобрили новый законопроект о запрете TikTok
Палата представителей США одобрила законопроект, который может запретить TikTok, если компания ByteDance не продаст социальную сеть в течение года.
Блинкен едет в Китай, чтобы Пекин прекратил поддерживать Россию в войне против Украины
Блинкен посетит Китай, чтобы призвать Пекин прекратить поддержку России в войне в Украине.
"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США
Палата представителей Конгресса США одобрила важный пакет помощи Украине, что побудило министра иностранных дел Украины Кулебу объявить этот день "плохим днем для Путина" и высоко оценить непоколебимую поддержку Америки в отстаивании своих ценностей.
США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico
США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.
Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российская агрессия против Украины нанесла ущерб окружающей среде на сумму более 2,4 триллиона гривен.
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям
Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить украинским войскам оружие и боеприпасы, в том числе 155-мм снаряды НАТО, боеприпасы для реактивной артиллерии, системы противовоздушной обороны и т. д., после одобрения нового пакета помощи Киеву.
Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер
Во вторник Сенат проголосует за принятие законопроекта о пакете помощи Украине, предварительно одобренный Палатой представителей, что требует сначала 60+ голосов, а затем окончательного большинства в 50+ голосов.
Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины
Президент США Джо призвал Сенат быстро принять пакет помощи Украине, чтобы предоставить Украине оружие и оборудование для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.
В Харькове раздаются взрывы
В Харькове, Украина, прогремели взрывы, когда российские войска нанесли удар по городу и области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям укрыться в укрытиях.