На Харьковщине вспыхнул масштабный пожар из-за вражеского обстрела - ГСЧС

В Харьковской области из-за обстрела российских сил вспыхнул пожар в Куриловской громаде Купянского района, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

20 апреля, около 16:00, враг нанес артиллерийский удар по прифронтовому населенному пункту Куриловской громады Купянского района. Вражеские снаряды попали в жилую застройку, вызвав большой пожар. На момент прибытия пожарных пожар распространился на площадь около 600 кв. м. Горели 3 частных дома и еще сколько же надворных застроек говорится в заметке ГСЧС.

С огнем боролись 12 спасателей и добровольцы местного агропредприятия, уточнили в ГСЧС.

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