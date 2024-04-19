Оккупанты снова атаковали Никополь, вызвав пожар в частном доме

На Днепропетровщине вчера вечером в результате удара российских войск по Никополю, вспыхнул пожар в частном доме. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вчера вечером вражеские силы в очередной раз атаковали город Никополь в Днепропетровской области.

В результате российского удара произошел пожар на территории частного домовладения.

Поэтому из-за агрессии оккупантов загорелся жилой дом площадью 60 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пламя.

К счастью, пострадавших не обнаружено.

Для борьбы с огнем привлекли 12 спасателей и 2 единицы техники.

Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма