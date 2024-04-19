Оккупанты снова атаковали Никополь, вызвав пожар в частном доме
Киев • УНН
В Никополе Днепропетровской области из-за российского обстрела загорелся частный дом площадью 60 квадратных метров, но спасатели потушили пожар без жертв.
На Днепропетровщине вчера вечером в результате удара российских войск по Никополю, вспыхнул пожар в частном доме. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Вчера вечером вражеские силы в очередной раз атаковали город Никополь в Днепропетровской области.
В результате российского удара произошел пожар на территории частного домовладения.
Поэтому из-за агрессии оккупантов загорелся жилой дом площадью 60 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пламя.
К счастью, пострадавших не обнаружено.
Для борьбы с огнем привлекли 12 спасателей и 2 единицы техники.
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