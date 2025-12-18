98 боевых столкновений произошло с начала суток, враг активен на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала этих суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбивали три атаки противника вблизи Старицы и в направлении Охримовки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в направлениях населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки в сторону Красного Става и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное. Один бой продолжается.

Две вражеские атаки отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении враг совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 35 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филии и в сторону Торецкого, Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак противника. Бои продолжаются в семи локациях.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Ивановка, Лесное, Новое Запорожье. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются. Авиаудару управляемой авиабомбой подверглось Лесное.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили семь атак оккупантов в районе Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья, еще три боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Терноватому.

На Ореховском направлении оккупанты совершили одну атаку в направлении Новоандреевки. Противник сбросил авиабомбы на Балабино и Малокатериновку.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ