Эксклюзив
13:04 • 9842 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 14640 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 5334 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 12144 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 14062 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 13975 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 21619 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30375 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40898 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56718 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
98 боевых столкновений произошло с начала суток, враг активен на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 118 просмотра

С начала суток зафиксировано 98 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях. Силы обороны отражают атаки на нескольких направлениях, бои продолжаются во многих локациях.

98 боевых столкновений произошло с начала суток, враг активен на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала этих суток произошло 98 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбивали три атаки противника вблизи Старицы и в направлении Охримовки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в направлениях населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки в сторону Красного Става и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное. Один бой продолжается.

Две вражеские атаки отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении враг совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Иванополья, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 35 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филии и в сторону Торецкого, Нового Шахового и Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак противника. Бои продолжаются в семи локациях.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Ивановка, Лесное, Новое Запорожье. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще пять боестолкновений продолжаются. Авиаудару управляемой авиабомбой подверглось Лесное.

С начала суток на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили семь атак оккупантов в районе Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья, еще три боевых столкновения продолжаются. Авиация противника нанесла удары по Гуляйполю и Терноватому.

На Ореховском направлении оккупанты совершили одну атаку в направлении Новоандреевки. Противник сбросил авиабомбы на Балабино и Малокатериновку.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

