Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  158761 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  219300 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  143131 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  123214 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  93768 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101656 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206890 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236920 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233113 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176671 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  392914 просмотра

Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.

Война •   •  5288 просмотра
Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков

Около 1700 грузовиков ждут в очередях на въезд в Украину после того, как польские фермеры разблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.

Экономика •   •  5913 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков

На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице

Два человека погибли и один госпитализирован в результате автомобильной аварии, в которой BMW врезался в дерево в Горохове, Волынская область.

Общество •   •  7207 просмотра
На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице

За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганщины

Вчера враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганской области - Стельмаховку, Грековку, Куземеновку, Макеевку и Невское - из артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  9404 просмотра
За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Луганщины

Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА

российские войска ночью и утром обстреляли два населенных пункта в Сумской области Украины, зафиксировано 11 взрывов от артиллерийского огня.

Общество •   •  10715 просмотра
Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и два авиационных удара по области

За последние сутки россияне нанесли ракетные и авиационные удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.

Общество •   •  11004 просмотра
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и два авиационных удара по области

Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины

Российские военные обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, ранив одного человека и повредив инфраструктуру.

Общество •   •  12268 просмотра
Оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины

Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Людей, находящихся на мосту и в зоне осмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Война •   •  18561 просмотра
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

Два человека получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов Красногоровки и Очеретино 20 апреля.

Общество •   •  15273 просмотра
Два человека получили ранения из-за обстрелов в Донецкой области

Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, но обошлось без жертв.

Общество •   •  15609 просмотра
Враг ночью обстрелял Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе