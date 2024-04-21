Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

За минувшие сутки, вражеским ударам подверглись Харьков и около 15 населенных пунктов Харьковской области. Есть погибшие и раненые гражданские. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Синьковка, Слобожанское, Победа, Нескучное, Казачья Лопань, - говорится в сообщении

Детали

Отмечается, что в Индустриальном районе города Харькова в результате ракетного обстрела был разрушен гараж и еще 14 - повреждены.

В Чугуевском районе (Волчанская ТГ., с. Прилепка) в результате обстрела горел частный дом; в Богодуховском районе (Золочевская ТГ., с. Победа) было попадание КАБ на территорию недействующей фермы, где из-под завалов здания деблокировали 55-летнего мужчину и госпитализировали в медучреждение.

Также в Харьковском районе (Липецкая ТГ., с. Липцы) в результате вражеского попадания был поврежден частный дом.

В Богодуховском районе в с. Барановка под обстрел из РСЗО попали два частных дома, а в с. Турово трактор одного из СООО наехал на мину "Лепесток", обошлось без пострадавших.

В городе Волчанск российские войска совершили обстрел боеприпасом УМП жилой застройки. В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом, где погибли 50-летний и 83-летний мужчины, а женщина 61 года и 44-летний мужчина получили травмы.

Синегубов сообщил, что за минувшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

Также он добавил, что в течение суток на Харьковщине работали сводные группы взрывотехников, которые провели разминирование 45,36 га территории, уничтожили 370 взрывоопасных предметов.

Напомним

В результате российских обстрелов в Куриловке Харьковской области возник масштабный пожар, который уничтожил 3 дома и хозяйственные постройки на площади более 600 квадратных метров.