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Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина

Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 09:21  •  3884 просмотра

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67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.

российские военные сегодня обстреляли поселок Куриловка Харьковской области, известно об одной погибшей - 67-летней женщине. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористический действий погибла гражданская 67-летняя женщина

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, профильные службы работают на местах попаданий.

Дополнение 

Армия рф за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляла около 17 населенных пунктов Харьковской области. В частности, был атакован поселок Богодуховского района во время разгрузки гуманитарной помощи.  Один человек получил ранения в результате вражеского обстрела Купянского района.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kurilovka-dnepropetrovskaya-oblastКуриловка, Днепропетровская область
bogodukhovБогодухов
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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