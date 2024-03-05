Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина

российские военные сегодня обстреляли поселок Куриловка Харьковской области, известно об одной погибшей - 67-летней женщине. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористический действий погибла гражданская 67-летняя женщина - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, профильные службы работают на местах попаданий.

Дополнение

Армия рф за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляла около 17 населенных пунктов Харьковской области. В частности, был атакован поселок Богодуховского района во время разгрузки гуманитарной помощи. Один человек получил ранения в результате вражеского обстрела Купянского района.