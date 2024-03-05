Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина
Киев • УНН
67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.
российские военные сегодня обстреляли поселок Куриловка Харьковской области, известно об одной погибшей - 67-летней женщине. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористический действий погибла гражданская 67-летняя женщина
По его словам, профильные службы работают на местах попаданий.
Дополнение
Армия рф за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляла около 17 населенных пунктов Харьковской области. В частности, был атакован поселок Богодуховского района во время разгрузки гуманитарной помощи. Один человек получил ранения в результате вражеского обстрела Купянского района.
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибла пожилая женщина
67-летняя женщина погибла во время обстрела российскими войсками села Куриловка на Харьковщине.
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