Ворог обстріляв селище на Харківщині під час розвантаження гумдопомоги, за добу в області черед атаки рф один поранений
Київ • УНН
Російська армія обстріляла село в Богодухівському районі Харківщини під час розвантаження гуманітарної допомоги. За добу в області внаслідок ворожих атак одна людина отримала поранення.
Армія рф минулої доби з артилерії та мінометів обстріляла близько 17 населених пунктів Харківської області. Зокрема, було атаковано селище Богодухівського району під час розвантаження гуманітарної допомоги. Одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп'янського району. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка
За його словами, 00:25 у Вовчанську під час серії ворожих обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. Без постраждалих.
19:20 у Куп'янську внаслідок обстрілу горів гараж у приватному домоволодінні.
18:00 ворог обстріляв с. Сенькове Куп'янського району. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги
Також о 16:00 у с. Московка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило.
Крім того, об 12:30 ворог мінометним вогнем обстріляв с. Басово Богодухівського району. В результаті 12 ударів значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгосппідприємства. Постраждалих немає.
11:00 ворог обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження гуманітарної допомоги
Доповнення
Раніше по Куп'янську Харківської області вперше зафіксували удар КАБами з касетними зарядами.