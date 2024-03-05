Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Армия рф за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляла около 17 населенных пунктов Харьковской области. В частности, был атакован поселок Богодуховского района во время разгрузки гуманитарной помощи. Один человек получил ранения в результате вражеского обстрела Купянского района. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Красное, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, 00:25 в Волчанске во время серии вражеских обстрелов повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. Без пострадавших.

19:20 в Купянске в результате обстрела горел гараж в частном домовладении.

18:00 враг обстрелял с. Сеньково Купянского района. Ранения и взрывную травму получил 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи - сообщил председатель ОВА.

Также в 16:00 в с. Московка Купянского района в результате вражеского обстрела поврежден частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, в 12:30 враг минометным огнем обстрелял с. Басово Богодуховского района. В результате 12 ударов значительно повреждены хозяйственные постройки, админздания и энергосети местного сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

11:00 враг обстрелял с. Ивашки Богодуховского района. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел во время разгрузки гуманитарной помощи - указал Синегубов.

Дополнение

Ранее по Купянску Харьковской области впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами.