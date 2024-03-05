Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый
Киев • УНН
Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.
Армия рф за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляла около 17 населенных пунктов Харьковской области. В частности, был атакован поселок Богодуховского района во время разгрузки гуманитарной помощи. Один человек получил ранения в результате вражеского обстрела Купянского района. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Красное, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка
По его словам, 00:25 в Волчанске во время серии вражеских обстрелов повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. Без пострадавших.
19:20 в Купянске в результате обстрела горел гараж в частном домовладении.
18:00 враг обстрелял с. Сеньково Купянского района. Ранения и взрывную травму получил 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи
Также в 16:00 в с. Московка Купянского района в результате вражеского обстрела поврежден частный дом. Информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, в 12:30 враг минометным огнем обстрелял с. Басово Богодуховского района. В результате 12 ударов значительно повреждены хозяйственные постройки, админздания и энергосети местного сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
11:00 враг обстрелял с. Ивашки Богодуховского района. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел во время разгрузки гуманитарной помощи
Дополнение
Ранее по Купянску Харьковской области впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами.
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый
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