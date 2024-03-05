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Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:06  •  13129 просмотра

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Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.

Армия рф за прошедшие сутки из артиллерии и минометов обстреляла около 17 населенных пунктов Харьковской области. В частности, был атакован поселок Богодуховского района во время разгрузки гуманитарной помощи.  Один человек получил ранения в результате вражеского обстрела Купянского района. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Красное, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Варваровка, Нестерное, Колодязное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, 00:25 в Волчанске во время серии вражеских обстрелов повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. Без пострадавших.

19:20 в  Купянске в результате обстрела горел гараж в частном домовладении. 

18:00 враг обстрелял с. Сеньково Купянского района. Ранения и взрывную травму получил 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи

- сообщил председатель ОВА.

Также в 16:00 в с. Московка Купянского района в результате вражеского обстрела поврежден частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, в 12:30 враг минометным огнем обстрелял с. Басово Богодуховского района. В результате 12 ударов значительно повреждены хозяйственные постройки, админздания и энергосети местного сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

11:00 враг обстрелял с. Ивашки Богодуховского района. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел во время разгрузки гуманитарной помощи

- указал Синегубов.

Дополнение 

Ранее по Купянску Харьковской области впервые зафиксировали удар КАБами с кассетными зарядами. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kozachya-lopanКозачья Лопань
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Ворог обстріляв селище на Харківщині під час розвантаження гумдопомоги, за добу в області черед атаки рф один поранений
Enemy shells village in Kharkiv region during unloading of humanitarian aid, one person wounded in Russian attack in the region over the day
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