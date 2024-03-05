Окупанти обстріляли селище на Харківщині: загинула літня жінка
Київ • УНН
67-річна жінка загинула під час обстрілу російськими військами села Курилівка на Харківщині.
російські військові сьогодні обстріляли селище Курилівка Харківської області, відомо про одну загиблу - 67-річну жінку. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп‘янського району. Внаслідок терористичний дій загинула цивільна 67-річна жінка
За його словами, профільні служби працюють на місцях влучань.
Доповнення
Армія рф минулої доби з артилерії та мінометів обстріляла близько 17 населених пунктів Харківської області. Зокрема, було атаковано селище Богодухівського району під час розвантаження гуманітарної допомоги. Одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Куп'янського району.