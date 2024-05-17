Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Армия рф в ночь на 17 мая дважды ударила по Харькову - попала с БПЛА по открытой местности и обстреляла из С-300 Немышлянский район, есть повреждения, обошлось без пострадавших. В результате обстрелов рф из различного вида вооружений за прошедшие сутки на Харьковщине погибли два человека, еще девять получили ранения, в том числе 4 работников медучреждения и начальник МВА. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова в 00:50 в Харькове враг попал БПЛА по открытой территории. Повреждено частично остекление окон жилого 5-этажного дома. Также повреждено здание администрации района города.

Кроме того, ночью армия рф обстреляла из С-300 Немышлянский район города. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По данным главы Харьковской ОГА, 17 мая в результате обстрелов рф Харьковщины погибли два человека, еще девять пострадали.

00:09 м. Харьков. Попадание БПЛА по открытой территории. Повреждены 3 дома.

19:00 Купянский район с. Куриловка. В результате обстрела повреждена крыша частного дома и забор.

14:30 в г. Волчанск в результате обстрела по промежуточному пункту эвакуации пострадали 4 работника медучреждения, гражданский мужчина и начальник МВА.



13:00 с. Синельниково. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные дома. Ранены: 2 мужчин 35 и 33 лет. Погиб 35-летний мужчина.



12:00 в результате артобстрела Волчанска ранен 52-летний мужчина.



08:00 с. Красное Харьковский район. В результате сброса боеприпаса с дрона погиб 86-летний мужчина.

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Дополнение

Что касается наступательных действий российских войск, то по словам Синегубова, на Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Силы обороны отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино - Волчанск. Как отметил Синегубов, ситуация в населенном пункте Волчанск -контролируемая.

Также, как рассказал глава ОВА, на Купянском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Еще одно боестолкновение продолжается на направлении Крохмальное - Берестовое. По словам Синегубова, ситуация там также контролируемая.

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