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Ворог вночі атакував Харків із С-300 та БПЛА: пошкоджена будівля районної адміністрації

Ворог вночі атакував Харків із С-300 та БПЛА: пошкоджена будівля районної адміністрації

Київ • УНН

 • 39221 перегляди

Російські війська атакували Харків вночі із С-300 та да допомогою безпілотників, пошкодивши будівлю районної адміністрації та житловий будинок. За добу через обстріли рф в області 2 людини загинули та 9 отримали поранення.

Армія рф у ніч на 17 травня двічі вдарила по Харкову - влучила із БПЛА по відкритій місцевості та обстріляла із С-300 Немишлянський район, є пошкодження, обійшлось без постраждалих. Внаслідок обстрілів рф із різного виду озброєнь минулої доби на Харківщині загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення, зокрема 4 працівників медустанови та начальник МВА. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

За словами Синєгубова об 00:50 у Харкові ворог влучив БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста. 

Крім того, вночі армія рф обстріляла із  С-300 Немишлянський район міста. Обійшлось без руйнувань та постраждалих. 

За даними очільника Харківської ОВА,17 травня внаслідок обстрілів рф Харківщини загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали. 

  • 00:09 м. Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено 3 будинки. 
  • 19:00 Куп’янський район с. Курилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку та паркан.
  • 14:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу по проміжному пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА.
  • 13:00 с. Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік.
  • 12:00 внаслідок артобстрілу Вовчанська поранено 52-річного чоловіка. 
  • 08:00 с. Красне Харківський район. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік.

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Доповнення 

Щодо наступальних дій російських військ, то за словами Синєгубова, на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Сили оборони відбили вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно - Вовчанськ. Як зауважив Синєгубов, ситуація в населеному пункті Вовчанськ -контрольована.

Також, як розповів очільник ОВА, на Купʼянському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення. 

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. За словами Синєгубова, ситуація там також контрольована.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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