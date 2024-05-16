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У росії бракує сил для стратегічного прориву на Харківщині - командувач військ НАТО

У росії бракує сил для стратегічного прориву на Харківщині - командувач військ НАТО

Київ • УНН

 • 23064 перегляди

Російським військам не вистачає сил і засобів для досягнення стратегічного прориву в Харківській області, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Військам рф бракує потужності, щоб досягти стратегічного прориву на Харківщині. Про це під час пресконференції заявив Верховний командувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Голос Америки, пише УНН.

Деталі 

росіяни не мають необхідної кількості, щоб досягнути стратегічного прориву ... Більше того, вони не мають вмінь та спроможностей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабі необхідному, щоб використати будь-який прорив для стратегічної переваги

- наголосив Каволі. 

Командувач сил НАТО в Європі впевнений, що ЗСУ "втримають оборону", але визнав, що росіяни проводять певне просування, однак і мають певні втрати.

Київ попереджає, що москва може готуватися до великого наступу найближчими тижнями - Reuters16.05.24, 21:05 • 77414 переглядiв

Водночас він додав, що Україні варто очікувати на "істотне покращення" ситуації з боєприпасами вже незабаром.

Нагадаємо

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області. За його словами, росіяни не досягли значних успіхів, ситуація залишається напруженою, але стабілізується завдяки зусиллям, спрямованим на витіснення ворога з території України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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