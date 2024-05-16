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Київ попереджає, що москва може готуватися до великого наступу найближчими тижнями - Reuters

Київ попереджає, що москва може готуватися до великого наступу найближчими тижнями - Reuters

Київ • УНН

 • 77415 перегляди

росія, можливо, готується до масштабного наступу в найближчі тижні, накопичуючи невеликі підрозділи поблизу Сумської області України.

росія може готуватися до великого наступу найближчими тижнями. Офіційний Київ помітив російське нарощування невеликих підрозділів поблизу своєї Сумської області, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Київ, чия нестача сили посилюється затримками із західними поставками зброї, попередив, що росія може готуватися до великого наступу найближчими тижнями. Він помітив російське нарощування невеликих підрозділів поблизу своєї Сумської області", - зазначено у матеріалі.

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Крім того, Reuters наводить слова аналітика Black Bird Group, який зауважив, що спроба москви на Харків виглядає спрямованою на те, щоб залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія намагається розширити війну.

Разом з тим Глава держави зауважив, що вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, але загрози є.

За його словами, українські контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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