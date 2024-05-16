Київ попереджає, що москва може готуватися до великого наступу найближчими тижнями - Reuters
Київ • УНН
росія, можливо, готується до масштабного наступу в найближчі тижні, накопичуючи невеликі підрозділи поблизу Сумської області України.
росія може готуватися до великого наступу найближчими тижнями. Офіційний Київ помітив російське нарощування невеликих підрозділів поблизу своєї Сумської області, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Київ, чия нестача сили посилюється затримками із західними поставками зброї, попередив, що росія може готуватися до великого наступу найближчими тижнями. Він помітив російське нарощування невеликих підрозділів поблизу своєї Сумської області", - зазначено у матеріалі.
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Крім того, Reuters наводить слова аналітика Black Bird Group, який зауважив, що спроба москви на Харків виглядає спрямованою на те, щоб залучити обмежені резерви Києва до бою перед початком основного літнього наступу.
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