Киев предупреждает, что москва может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели - Reuters

россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели. Официальный Киев заметил российское наращивание небольших подразделений вблизи своей Сумской области, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Киев, чья нехватка силы усугубляется задержками с западными поставками оружия, предупредил, что россия может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели. Он заметил российское наращивание небольших подразделений вблизи своей Сумской области", - говорится в материале.

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Кроме того, Reuters приводит слова аналитика Black Bird Group, который заметил, что попытка москвы на Харьков выглядит направленной на то, чтобы привлечь ограниченные резервы Киева к бою перед началом основного летнего наступления.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия пытается расширить войну.

Вместе с тем Глава государства отметил, что удалось добавить уверенности направлению Волчанска, но угрозы есть.

По его словам, украинские контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины.