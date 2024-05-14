Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

Говорить о значительном успехе россиян на границе в Харьковской области - не стоит, но ситуация напряженная и быстро меняется. Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Смотрите, прежде всего сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области, которую, в принципе, все уже пятые сутки как наблюдают. Сказать, что они имеют значительный успех, это точно неправда - сказал Буданов.

Он отметил, что ситуация довольно таки напряженная и очень быстро меняется.

"Однако, еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть, противник, в принципе, уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. И продолжается операция СОУ по дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашего государства", - сказал глава ГУР.

Напомним,

Глава ГУР МОУ Буданов прокомментировал атаки рф на Харьковщине и что могут россияне делать дальше.