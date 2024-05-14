Буданов прокоментував атаки рф на Харківщині та що можуть росіяни робити далі
Київ • УНН
Очільник ГУР МОУ Буданов прокоментував атаки рф на Харківщині та що можуть росіяни робити далі.
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов прокоментував атаки рф на Харківщині та що можуть росіяни робити далі, про що повідомляє The New York Times, пише УНН.
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За даними видання, "як і більшість українських посадовців і військових експертів, генерал Буданов сказав, що вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути... резерви українських солдатів і відвернути їх від боїв деінде".
Саме це і відбувається зараз, визнав він, пише видання.
Генерал Буданов сказав, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку та замішання в регіоні. "На даний момент наше завдання - стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон", - сказав він, додавши, що приплив українських резервів зумів "частково порушити їхні плани".
Генерал Буданов сказав, що "очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять сильний поштовх у напрямку Сум, міста приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова", пише видання.
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