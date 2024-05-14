Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області – Буданов
Київ • УНН
Триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, але росіяни не досягли значних успіхів, ситуація залишається напруженою, але стабілізується завдяки зусиллям, спрямованим на витіснення ворога з території України.
Говорити про значний успіх росіян на кордоні в Харківській області — не варто, але ситуація напружена та швидко змінюється. Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Дивіться, перш за все зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку, в принципі, всі вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх, це точно неправда
Він наголосив, що ситуація доволі таки напружена та дуже швидко змінюється.
"Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, в принципі, вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція СОУ по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави" - сказав очільник ГУР.
Нагадаємо
Очільник ГУР МОУ Буданов прокоментував атаки рф на Харківщині та що можуть росіяни робити далі.