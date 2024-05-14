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Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області – Буданов

Зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області – Буданов

Київ • УНН

 • 16267 перегляди

Триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, але росіяни не досягли значних успіхів, ситуація залишається напруженою, але стабілізується завдяки зусиллям, спрямованим на витіснення ворога з території України.

Говорити про значний успіх росіян на кордоні в Харківській області — не варто, але ситуація напружена та швидко змінюється. Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Дивіться, перш за все зараз триває активна фаза російської прикордонної операції в Харківській області, яку, в принципі, всі вже п'яту добу як спостерігають. Сказати, що вони мають значний успіх, це точно неправда

- сказав Буданов.

Він наголосив, що ситуація доволі таки напружена та дуже швидко змінюється.

"Проте, ще станом на вчорашній вечір, на мій погляд, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто, противник, в принципі, вже заблокований по тих рубежах, на які він зміг зайти. І триває операція СОУ по подальшій стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави" - сказав очільник ГУР.

Нагадаємо

Очільник ГУР МОУ Буданов прокоментував атаки рф на Харківщині та що можуть росіяни робити далі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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