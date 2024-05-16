Зеленський: росія намагається розширити війну
Київ • УНН
росія намагається розширити війну, стверджуючи, що прагне миру, але рф треба змусити до справжнього, справедливого миру всіма засобами, наголосив Президент України Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія намагається розширити війну, передає УНН.
росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний
Додамо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську, але загрози є.
За його словами, українські контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини.