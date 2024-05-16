Зеленский: россия пытается расширить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия пытается расширить войну, передает УНН.

россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить hоссию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая - подчеркнул Зеленский во время вечернего обращения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось добавить уверенности направлению Волчанска, но угрозы есть.

По его словам, украинские контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины.