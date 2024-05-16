У россии не хватает сил для стратегического прорыва на Харьковщине - командующий войсками НАТО

Войскам рф не хватает мощности, чтобы достичь стратегического прорыва на Харьковщине. Об этом во время пресс-конференции заявил Верховный командующий сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, передает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

россияне не имеют необходимого количества, чтобы достичь стратегического прорыва ... Более того, они не имеют умений и возможностей, чтобы это сделать, чтобы действовать в масштабе необходимом, чтобы использовать любой прорыв для стратегического преимущества - подчеркнул Каволи.

Командующий сил НАТО в Европе уверен, что ВСУ "удержат оборону", но признал, что россияне проводят определенное продвижение, однако и имеют определенные потери.

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В то же время он добавил, что Украине стоит ожидать "существенного улучшения" ситуации с боеприпасами уже в скором времени.

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. По его словам, россияне не достигли значительных успехов, ситуация остается напряженной, но стабилизируется благодаря усилиям, направленным на вытеснение врага с территории Украины.