російська дезінформація стверджує, що українські війська захоплюють дитячі садки та лікарні на Харківщині

Проросійські пабліки у соцмережах поширюють дезінформацію, що ЗСУ нібито захоплюють дитсадки та лікарні на Харківщині. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

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Проросійські пабліки у соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію. За їх словами, Збройні Сили України захоплюють дитячі садки та лікарні, а сам Харків планують пустити під воду. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.

Сили оборони України дотримуються міжнародного права і не використовують об'єкти у військових цілях. Такі фейки російська пропаганда поширює напередодні планування чергової масованої атаки саме росіян проти цивільних об'єктів на території України.

Окрім того, російські колаборанти уже не вперше поширюють брехню про підрив дамби українськими військовими і затоплення Харкова. Імовірно, цей вкид також запущений як інформаційна підготовка до чергового злочину росіян.

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