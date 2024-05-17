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російська дезінформація стверджує, що українські війська захоплюють дитячі садки та лікарні на Харківщині

російська дезінформація стверджує, що українські війська захоплюють дитячі садки та лікарні на Харківщині

Київ • УНН

 • 28595 перегляди

Проросійські соціальні мережі поширюють дезінформацію про те, що Збройні Сили України нібито захоплюють дитячі садки та лікарні в Харківській області, але ця інформація не відповідає дійсності, оскільки Збройні сили України дотримуються норм міжнародного права і не використовують жодних об'єктів у військових цілях.

Проросійські пабліки у соцмережах поширюють дезінформацію, що ЗСУ нібито захоплюють дитсадки та лікарні на Харківщині. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

Проросійські пабліки у соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію. За їх словами, Збройні Сили України захоплюють дитячі садки та лікарні, а сам Харків планують пустити під воду. Однак, ця інформація не відповідає дійсності.

Сили оборони України дотримуються міжнародного права і не використовують об'єкти у військових цілях. Такі фейки російська пропаганда поширює напередодні планування чергової масованої атаки саме росіян проти цивільних об'єктів на території України.

Окрім того, російські колаборанти уже не вперше поширюють брехню про підрив дамби українськими військовими і затоплення Харкова. Імовірно, цей вкид також запущений як інформаційна підготовка до чергового злочину росіян.

Ситуація на фронті залишається під контролем ЗСУ, проте нині ще триває 5 бойових зіткнень - Генштаб17.05.24, 00:41 • 31740 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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