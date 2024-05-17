российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  107320 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  104793 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  105445 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  128630 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  55272 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  125656 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135271 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140044 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150059 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167411 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Новости по теме
российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

  •  793 просмотра
Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

  •  1037 просмотра
Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана

Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана

  •  1724 просмотра
В захваченном Севастополе было нарушено электроснабжение из-за падения БпЛА на подстанцию

В захваченном Севастополе было нарушено электроснабжение из-за падения БпЛА на подстанцию

  •  3357 просмотра
"Шахеды" направляются в Винницу с юга

"Шахеды" направляются в Винницу с юга

  •  3640 просмотра
белгородская область: в результате атаки дронов умерли женщина и ее сын; на заправке одного поселка произошел пожар

белгородская область: в результате атаки дронов умерли женщина и ее сын; на заправке одного поселка произошел пожар

  •  4492 просмотра
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

  •  9826 просмотра
Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

  •  8761 просмотра
Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

  •  8099 просмотра
Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

  •  9280 просмотра

Популярные

Киев предупреждает, что москва может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели - Reuters

Киев предупреждает, что москва может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели - Reuters

  •  41386 просмотра
Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

  •  34357 просмотра
Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

  •  34408 просмотра
Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

  •  30029 просмотра
Зеленский: россия пытается расширить войну

Зеленский: россия пытается расширить войну

  •  31641 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

  •  128630 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

  •  125656 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  190042 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  209884 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  411765 просмотра

российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

Пророссийские социальные сети распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы захватывают детские сады и больницы в Харьковской области, но эта информация не соответствует действительности, поскольку Вооруженные силы Украины придерживаются норм международного права и не используют никаких объектов в военных целях.

Война •   •  793 просмотра
российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

Президент Байден подписал законопроект об авиации на сумму 105 миллиардов долларов, который усиливает безопасность, увеличивает количество авиадиспетчеров, финансирует безопасность взлетно-посадочных полос, обязывает возвращать деньги за отмененные рейсы, запрещает плату за семейные места и требует использования 25-часовых диктофонов в кабине экипажа.

Новости Мира •   •  1037 просмотра
Байден подписал законопроект об авиации, усиливающий безопасность и права пассажиров

Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана

Трое израильских солдат были ранены в результате атаки беспилотника, запущенного из южного Ливана в приграничном городе Метула, ответственность за удар взяла на себя Хезболла.

политика •   •  1724 просмотра
Израильские солдаты получили ранения в результате атаки беспилотника из Ливана

В захваченном Севастополе было нарушено электроснабжение из-за падения БпЛА на подстанцию

Во временно оккупированном Севастополе произошло частичное отключение электроэнергии из-за попадания сбитого беспилотника в оборудование Севастопольской подстанции.

Война •   •  3357 просмотра
В захваченном Севастополе было нарушено электроснабжение из-за падения БпЛА на подстанцию

"Шахеды" направляются в Винницу с юга

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении вражеских беспилотников Shahed иранского производства, которые летели в Винницу с юга.

Война •   •  3640 просмотра
"Шахеды" направляются в Винницу с юга

белгородская область: в результате атаки дронов умерли женщина и ее сын; на заправке одного поселка произошел пожар

В белгородской области рф в результате атаки беспилотника погибли женщина и ее 4-летний сын, а на заправке возле села бессоновка произошел пожар.

Общество •   •  4492 просмотра
белгородская область: в результате атаки дронов умерли женщина и ее сын; на заправке одного поселка произошел пожар

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

В захваченном рф Крыму прогремели взрывы.

Война •   •  9826 просмотра
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Вражеские беспилотники были обнаружены в направлении Одессы и Одесской и Кировоградской областей.

Война •   •  8761 просмотра
Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова выиграла забег на 400 метров с барьерами на турнире Challenge Series в итальянской Савоне с результатом 55,83 секунды.

спорт •   •  8099 просмотра
Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс назвал "отчаянным" шагом рф высылку британского атташе по вопросам обороны министр обороны Великобритании из москвы, противопоставив его тому, что российский атташе в Великобритании действовал как шпион, тогда как британский атташе лишь представлял поддержку Великобритании Украине против незаконного вторжения рф.

политика •   •  9280 просмотра
Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом