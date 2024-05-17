российская дезинформация утверждает, что украинские войска захватывают детские сады и больницы на Харьковщине

Пророссийские паблики в соцсетях распространяют дезинформацию, что ВСУ якобы захватывают детсады и больницы на Харьковщине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Пророссийские паблики в социальных сетях распространяют ложную информацию. По их словам, Вооруженные Силы Украины захватывают детские сады и больницы, а сам Харьков планируют пустить под воду. Однако, эта информация не соответствует действительности.

Силы обороны Украины придерживаются международного права и не используют объекты в военных целях. Такие фейки российская пропаганда распространяет накануне планирования очередной массированной атаки именно россиян против гражданских объектов на территории Украины.

Кроме того, российские коллаборационисты уже не впервые распространяют ложь о подрыве дамбы украинскими военными и затоплении Харькова. Вероятно, этот вброс также запущен как информационная подготовка к очередному преступлению россиян.

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