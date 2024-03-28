Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух

Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьковщину возросло до 3. По меньшей мере одна женщина погибла, еще двое мужчин получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Детали

По данным следствия, 28 марта 2024 года примерно в 11:00 оккупанты обстреляли село Моначиновка Кондрашевской ТГ. Погибла 57-летняя женщина, двое мужчин получили ранения. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии - резюмировали правоохранители.

Также сегодня вооруженные силы рф обстреляли г. Купянск и с. Куриловка. Отмечается, что здесь повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). - подытожили в прокуратуре.

Напомним,

Ранее УНН со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова сообщал, что в результате обстрела села Моначиновка Купянского района Харьковской области один человек погиб, а другой получил ранения.

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