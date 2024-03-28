Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
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Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"
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Удар по Харьковщине: количество раненых возросло до двух
Одна женщина погибла и двое мужчин получили ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Моначиновка в Харьковской области 28 марта 2024 года.
Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства
Макрон и Лула отпраздновали спуск на воду третьей подводной лодки, построенной в Бразилии с помощью Франции, подчеркнув свое оборонное партнерство, в рамках которого планируется построить еще одну подводную лодку.
"Заминирование" Ровенской ОГА: взрывчатку не нашли
После сообщения о заминировании здания Ривненской областной государственной администрации правоохранители провели проверку - взрывчатки не было обнаружено.
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Какие баллистические ракеты есть в арсенале россиян и чем их на самом деле можно уничтожить.
Буданов рассказал, изменится ли что-то для Украины, если исчезнет путин
Если президент россии владимир путин исчезнет, для Украины ничего быстро не изменится из-за глубоко укоренившейся ненависти россиян к Западу и Украине, которая будет продолжать влиять на принятие решений в течение многих лет, считает глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Совет Украина-НАТО провел заседание после атак рф на критическую инфраструктуру: Умеров призвал предоставить больше ПВО
Украина созвала внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, чтобы проинформировать союзников о ракетных атаках россии на критическую инфраструктуру и обратиться к членам НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.
Дочерняя компания ДТЭК вложит средства в реализацию проекта по развитию систем хранения электроэнергии в Польше
Дочерняя компания ДТЭК DRI подписала соглашение о приобретении акций польской компании Columbus Energy, что позволит ей построить системы хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши, что является важным шагом к интеграции энергосистем Украины и ЕС.
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с
В Киеве 29 марта ухудшатся погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с, умеренный дождь, температура воздуха будет колебаться от 6-8°C ночью до 12-14°C днем.
Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе
Украина и Польша достигают прогресса в вопросе снятия блокады на своей границе, но план разблокирования реализуется не так быстро, как хотелось бы, хотя есть положительные тенденции, которые нужно поддерживать и развивать.
Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"
Энергосистема все еще восстанавливается после недавних вражеских атак, самая сложная ситуация в Харькове, тогда как Кривой Рог, Хмельницкий и Одесса сегодня не имеют никаких ограничений, но должны потреблять электроэнергию экономно.