Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

В Харькове в результате вражеской ночной атаки "шахедов" повреждены ресторан, магазин и офисные помещения в Киевском районе. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Последствия атаки показал Офис Генпрокурора в Telegram, сообщает УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 28 марта армия рф атаковала беспилотниками Харьков.

По данным Офиса Генпрокурора, в Киевском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

Правоохранители изъяли обломки трех БпЛА.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, ночью атаковав Харьков ударными дронами типа Shahed, повредив гражданскую инфраструктуру, дома и детский сад, погибло двое гражданских лиц, в том числе ребенок.

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