На Харьковщине работают над тем, чтобы уменьшить время без света до 4 часов в сутки - ОВА

Атака рф 22 марта нанесла энергетической инфраструктуре Харьковщины наибольшие разрушения за время войны. Сейчас в области работают над тем, чтобы уменьшить время без электроэнергии до 4 часов в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал председателя ОВА Олега Синегубова и заявление министра энергетики Германа Галущенко, которого запрашивало ведомство.

Накануне председатель ОВА и глава Минэнерго осмотрели поврежденные объекты энергогенерирующей инфраструктуры Харьковщины.

Разрушения значительные, и не только на объектах генерации, но и объектах передачи электроэнергии. Графики отключений продолжают действовать - работаем над тем, чтобы уменьшить время без света до 4 часов в сутки - заявил Синегубов.

Он сказал, что в области вышли на пик возможностей по подключений бытовых потребителей - сейчас вышли на пик наших возможностей.

Сейчас специалисты продолжают анализировать ситуацию для дальнейшего понимания сроков и стоимости восстановления.

В свою очередь Герман Галущенко отметил, что российская атака 22 марта нанесла энергетической инфраструктуре Харьковщины наибольшие разрушения за время войны.

Это самый большой масштаб разрушений, который был в Харькове и Харьковской области, даже если сравнивать с 2022 - 2023 годами. Большие разрушения на объектах генерации и передачи электроэнергии. Соответствующие службы работают 24/7, чтобы разобрать завалы и получить доступ к оборудованию. После этого мы поймем, подлежит ли оборудование ремонту или надо заказывать новое - рассказал глава Минэнерго.

Галущенко отметил, что Украина уже имеет опыт сотрудничества с международными партнерами и производителями энергетического оборудования для заказа и производства оборудования, необходимого для восстановления объектов. В то же время отметил, что это сложный процесс, ведь большое энергетическое оборудование требует длительного срока изготовления.

Дополнение

Олег Синегубов также подчеркнул, что власти и энергетики делают все возможное, чтобы следующий отопительный сезон в Харькове и области начался вовремя и прошел по плану.

"Должны думать над восстановлением ТЭЦ-5, но это годы. Это произойдет не завтра, не через месяц или два, потому что разрушение достаточно серьезное. И наряду с восстановлением крупных генерирующих объектов должны думать об альтернативе. Ряд соответствующих проектов должны реализовывать до следующего ОЗП", - отметил глава области.

Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго