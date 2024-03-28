Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  131636 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  136082 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  149537 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126534 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139531 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126416 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143700 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  135007 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго

Графики отключения электроэнергии действуют только в Харьковской области, но ограничения могут быть применены в Одесской и Хмельницкой областях из-за роста потребления.

Общество •   •  15903 просмотра
Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго

Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия

Должностные лица государственного лесохозяйственного предприятия организовали незаконную вырубку 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, нанеся ущерб на сумму более 59 миллионов гривен.

Общество •   •  12623 просмотра
Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как достичь мирной договоренности.

политика •   •  100581 просмотра
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Нацбанк может привязать гривну к евро

Национальный банк может рассмотреть возможность привязки гривны к евро вместо доллара из-за роста спроса на евро при осуществлении валютных операций, на который приходится почти 50% безналичных операций.

Экономика •   •  94972 просмотра
Нацбанк может привязать гривну к евро

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Министр иностранных дел Украины Кулеба посетил Нью-Дели, чтобы оживить отношения с Индией и уделить особое внимание украинской формуле мира, основанной на диалоге между президентами Зеленским и Моди.

политика •   •  49442 просмотра
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

22-летний местный житель Днепра, завербованный российской спецслужбой в феврале, был задержан СБУ за попытку предоставить врагу информацию для ракетных ударов по военному госпиталю и теплоэлектростанции в городе.

Война •   •  45973 просмотра
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

8 вражеских беспилотников сбили украинские военные над Днепропетровщиной в ночь на 28 марта.

Общество •   •  41747 просмотра
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину 537 детей погибли и более 1 269 получили ранения, за последние сутки в результате российских обстрелов один ребенок погиб и четверо были ранены.

Война •   •  37689 просмотра
Число жертв войны среди детей возросло: за сутки один погибший и четверо раненых несовершеннолетних - ювенальные прокуроры

Усиление атак рф и угроза проникновения ДРГ: Совет обороны Киева принял срочные решения

В связи с усилением ракетных обстрелов Киева со стороны россии и угрозой проникновения в город вражеских диверсионных групп, Совет обороны Киева решил усилить меры безопасности, пересмотреть правила проведения массовых мероприятий и обеспечить готовность объектов гражданской обороны.

Общество •   •  35614 просмотра
Усиление атак рф и угроза проникновения ДРГ: Совет обороны Киева принял срочные решения

На Луганщине оккупанты готовят угледобывающие предприятия к ликвидации, горняков мотивируют идти в армию рф - Лысогор

Оккупанты готовят угледобывающие предприятия Луганской области к ликвидации, мотивируя шахтеров к вступлению в российскую армию под предлогом "сохранения рабочих мест".

Война •   •  31362 просмотра
На Луганщине оккупанты готовят угледобывающие предприятия к ликвидации, горняков мотивируют идти в армию рф - Лысогор