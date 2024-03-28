Графики отключений электричества действуют только на Харьковщине, однако возможны ограничения еще в двух областях - Укрэнерго

По состоянию на утро четверга графики отключений электричества действуют только в Харьковской области. Впрочем возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях. Непогода обесточила 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и 5 в Киевской области. По другим причинам без питания 389 населенных пунктов. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Сейчас графики отключений действуют только на Харьковщине. Но с ростом потребления возможно применение ограничения в Одесской и Хмельницкой областях. На Криворожье отключения не прогнозируются - заявили в Укрэнерго.

Как сообщается, на одной из тепловых электростанций после ремонта включен в работу энергоблок. Ветреная и солнечная погода способствуют работе электростанций на ВИЭ. Поэтому электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

"Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - отметили в Укрэнерго.

Также сообщили, что вчера, с 19:00 до 20:00 по запросу польского оператора PSE, "Укрэнерго" оказывало аварийную помощь энергосистеме Польши общим объемом 100 МВт*ч.

Импорт и экспорт

Сегодня импорт прогнозируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13087 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 494 МВт. Экспорт не запланирован.

Обесточивание

По данным Укрэнерго, сильный ветер оставил без электроэнергии 19 населенных пунктов в Хмельницкой области и 5 в Киевской области. По другим причинам на утро обесточены 389 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. Из-за технологических нарушений - есть обесточивание в Киевской, Кировоградской областях.

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается - министр