Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается - министр

Министерство энергетики Украины пока не рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, - спокойно, стабильно и без отключений", - отметил он.

Однако сейчас, по словам министра, говорить о повышении рано.

Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки - ред.), не осуществлена полная оценка ущерба и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов - сказал Галущенко.

НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать