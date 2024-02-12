НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать
Киев • УНН
Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.
Национальный банк Украины прогнозирует сохранение моратория только на "отдельные тарифы" на ЖКУ, в частности упоминая отопление и горячую воду, говорится в новом инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.
Детали
"НБУ предполагает сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ на период высоких рисков безопасности. (...) Прогнозом предполагается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", - сообщили в НБУ.
Однако, "сроки и параметры корректировки этих тарифов" не определены.
"Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является отдельным риском для прогноза инфляции. (...) Ценовое давление будет откладываться на будущее. А ускоренное повышение стоимости энергоносителей, что устранит дисбалансы в энергетическом секторе, будет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения", - указали в НБУ.
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НБУ дал прогноз по тарифам на коммуналку: чего ожидать
Национальный банк Украины прогнозирует, что мораторий на определенные жилищно-коммунальные тарифы, такие в частности как отопление и горячая вода, останется в силе до конца военного положения, но тарифы нужно будет постепенно повышать до экономически обоснованного уровня в течение нескольких лет.
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