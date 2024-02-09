Коммуналка за год подорожала на 12,8%

Цены на коммунальные услуги выросли на 12,8% в годовом измерении, свидетельствуют данные Госстатистики об инфляции в январе, пишет УНН.

Детали

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 12,8%.

Водоснабжение за месяц не подорожало, за год рост в цене - на 0,8%. Цены на услуги канализации за месяц не изменились, в годовом измерении - подорожание на 0,7%.

Цены на электроэнергию тоже за месяц не изменились, в годовом измерении - подорожание на 69,7%.

Стоимость природного газа, горячей воды и отопления за год не изменилась.

Содержание и ремонт жилья за месяц подорожало на 0,4%, за год - на 3,1%; цены за уборку мусора в январе не изменились, за год выросли на 5%; услуги по управлению многоквартирными домами за месяц подорожали на 1,3%, за год - на 4,2%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели