Коммуналка за год подорожала на 12,8%
Согласно украинским инфляционным данным, в январе цены на коммунальные услуги выросли на 12,8% в годовом измерении, при этом цены на электроэнергию не изменились за месяц, но выросли на 69,7% в годовом измерении.
Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ
Секретарь СНБО уверен, что опыт бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного будет использован для достижения победы Украины над россией.
"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов" - Евлаш о назначении Сырского
Спикер Сухопутных войск ВСУ заявил, что новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, который имеет опыт многочисленных операций по защите Украины, принесет врагу много "неприятных сюрпризов".
Авиакатастрофа в Броварах: в Украине учредили фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого
В Украине учредили новую фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого, который погиб в катастрофе вертолета в январе 2023 года, чтобы отметить его вклад в документирование войны.
Что будет с выплатами по пакету малыша в этом году - решение правительства
Кабинет министров Украины продлил действие пилотного проекта по монетизации "пакета малыша" до конца 2024 года и определил Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации.
Принес домой боеприпас и пытался его разобрать: на Николаевщине погиб мужчина
В Николаевской области мужчина погиб, пытаясь разобрать топором боеприпас, который принес домой.
"Щекотала" грудь памятника "Родина-мать": в рф 23-летнюю девушку отправили в СИЗО за шуточное видео
Российский суд арестовал 23-летнюю женщину, которая полгода назад разместила в интернете видео, на котором она "щекочет" грудь монумента "Родина-мать" в самаре, обвинив ее в реабилитации нацизма.
Активисты захватили консульство Венгрии в Венеции
Активисты захватили венгерское консульство в Венеции с требованием освободить учительницу Иларию Салис, которую в Венгрии обвиняют в нападении на двух неонацистов.
Для усиления пропаганды оккупанты готовят концерты россиян на захваченных территориях Украины - Центр нацсопротивления
россияне планируют организовать концерты российских артистов на оккупированных территориях Украины для распространения пропаганды в поддержку Владимира Путина.
Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели
По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе.