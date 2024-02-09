Комуналка за рік подорожчала на 12,8%
Київ • УНН
Згідно з українськими інфляційними даними, у січні ціни на комунальні послуги зросли на 12,8% у річному вимірі, при цьому ціни на електроенергію не змінилися за місяць, але зросли на 69,7% у річному вимірі.
Ціни на комунальні послуги зросли на 12,8% у річному вимірі, свідчать дані Держстатистики про інфляцію у січні, пише УНН.
Деталі
Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 12,8%.
Водопостачання за місяць не подорожчало, за рік зростання в ціні - на 0,8%. Ціни на послуги каналізації за місяць не змінилися, у річному вимірі - подорожчання на 0,7%.
Ціни на електроенергію теж за місяць не змінилися, у річному вимірі - подорожчання на 69,7%.
Вартість природного газу, гарячої води та опалення за рік не змінилася.
Утримання та ремонт житла за місяць подорожчало на 0,4%, за рік - на 3,1%; ціни за прибирання сміття у січні не змінилися, за рік зросли на 5%; послуги з управління багатоквартирними будинками за місяць подорожчали на 1,3%, за рік - на 4,2%.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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