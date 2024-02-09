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Інфляція в Україні сповільнилася до 4,7%. Найбільше за місяць подорожчали овочі, яйця подешевшали

Інфляція в Україні сповільнилася до 4,7%. Найбільше за місяць подорожчали овочі, яйця подешевшали

Київ • УНН

 • 23353 перегляди

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні сповільнилась до 4,7% у січні

Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 4,7% у січні у річному вимірі із 5,1% за підсумками грудня, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, інфляція на споживчому ринку в січні цього року порівняно із груднем 2023 року становила 0,4%, із січнем 2023 року – 4,7%.

Базова інфляція в січні 2024 року порівняно із груднем 2023 року становила 0,4%, із січнем минулого року – 4,6%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%, у річному вимірі - на 3,7%.

Найбільше (на 16,8%) за місяць подорожчали овочі. На 4,5-0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6-0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у січні, як вказано, підвищилися на 0,7%, що пояснили подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг і взуття за місяць подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,1%, у річному вимірі - підвищення на 12,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я за місяць становило 1,3% і відбулося передусім за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%. У річному вимірі подорожчання у сфері охорони здоров’я - 8,8%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,4%, за рік зросли в ціні на 12,0%.

Ціни на транспорт знизилися у січні на 1,5% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. За рік ціни у галузі зросли на 1,7%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Тариф на електроенергію для українців наразі не змінюють - Шмигаль30.01.24, 13:52 • 33234 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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