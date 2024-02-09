Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели
Киев • УНН
По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе в годовом измерении с 5,1% по итогам декабря, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, инфляция на потребительском рынке в январе этого года по сравнению с декабрем 2023 года составила 0,4%, с январем 2023 года - 4,7%.
Базовая инфляция в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составила 0,4%, с январем прошлого года - 4,6%.
Цены на продукты и товары
На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%, в годовом измерении - на 3,7%.
Больше всего (на 16,8%) за месяц подорожали овощи. На 4,5-0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия. В то же время на 8,4% подешевели яйца, на 3,6-0,6% снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в январе, как указано, повысились на 0,7%, что объяснили подорожанием табачных изделий на 1,1%.
Одежда и обувь за месяц подешевели на 5,5%, в частности, одежда - на 5,6%, обувь - на 5,5%.
Стоимость услуг
Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,1%, в годовом измерении - повышение на 12,8%.
Рост цен в сфере здравоохранения за месяц составил 1,3% и произошел прежде всего за счет подорожания амбулаторных услуг на 1,5% и фармацевтической продукции - на 1,3%. В годовом измерении подорожание в сфере здравоохранения - 8,8%.
Услуги образования подорожали за месяц на 0,4%, за год выросли в цене на 12,0%.
Цены на транспорт снизились в январе на 1,5% в основном из-за удешевления топлива и масел на 4,6%. В то же время на 2,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. За год цены в отрасли выросли на 1,7%.
Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.
Тариф на электроэнергию для украинцев пока не меняют - Шмыгаль30 январь 2024, 11:52 • 31909 просмотров
Инфляция в Украине замедлилась до 4,7%. Больше всего за месяц подорожали овощи, яйца подешевели
По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 4,7% в январе.
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