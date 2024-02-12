НБУ дав прогноз по тарифах на комуналку: чого очікувати
Київ • УНН
Національний банк України прогнозує, що мораторій на певні житлово-комунальні тарифи, такі зокрема як опалення та гаряча вода, залишиться в силі до кінця воєнного стану, але тарифи потрібно буде поступово підвищувати до економічно обґрунтованого рівня протягом декількох років.
Національний банк України прогнозує збереження мораторію лише на "окремі тарифи" на ЖКП, зокрема згадуючи опалення та гарячу воду, ідеться у новому інфляційному звіті НБУ, пише УНН.
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"НБУ припускає збереження незмінних тарифів на більшість послуг ЖКГ на період високих безпекових ризиків. (...) Прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Далі очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня протягом кількох років", - повідомили у НБУ.
Однак, "терміни і параметри коригування цих тарифів" не визначено.
"Невизначеність з термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. (...) Ціновий тиск відкладатиметься на майбутнє. Натомість пришвидшене підвищення вартості енергоносіїв, що усуне дисбаланси в енергетичному секторі, буде джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення", - вказали у НБУ.
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