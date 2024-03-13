Армия рф утром снова ударила по Купянщине: прокуратура показала последствия

Будут судить бывшую украинскую чемпионку по сумо, которая перешла на сторону врага и сейчас собирает деньги для оккупационных войск в Крыму

Бывшую украинскую чемпионку мира по сумо Ольгу Давидко, которая сейчас скрывается в оккупированном Крыму, обвиняют в пособничестве российскому государству-агрессору путем финансирования его оккупационных группировок и продвижения пропагандистских нарративов, за что ей грозит до 12 лет лишения свободы.