В Харьковской области враг обстрелами повредил ветлечебницу и ангары, ночью обстрелял Волчанск - ОВА

Около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским, минометным и еще 6 - авиационным обстрелам со стороны российских войск, в частности ночью - Волчанск, повреждены здания, ангары, предприятие, ветлечебница и транспортные средства, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Гурьев Казачок, Гатище и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка. В частности:

- 23:00 враг обстрелял город Волчанск. Поврежден дом. Без пострадавших.

- 15:19 в селе Новый Коротич Харьковского района в результате ударов ракет С-300 повреждены два ангара. Без пострадавших.

- 13:55 в селе Подолы Купянского района в результате вражеских ударов горела хозяйственная постройка и 2 автомобиля. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

- 11:00 в городе Балаклея в результате вражеского ракетного обстрела повреждена территория гражданского предприятия. Без пострадавших.

- 08:40 в городе Волчанск вражеским обстрелом повреждено здание ветлечебницы, хозяйственный корпус. Информация о пострадавших лицах не поступала.

"За минувшие сутки украинские защитники отбили 4 атаки противника в районе н.п. Синьковка и Табаевка", - сообщил Синегубов.

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