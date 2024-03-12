Возводятся "зубы дракона", противотанковые рвы и опорные пункты: Синегубов о строительстве фортификаций на Харьковщине

На Харьковщине возводятся фортификационные сооружения, которые включают "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты, блиндажи. О ходе работ рассказал в своем Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, добавив соответствующие фото, передает УНН.

Проинспектировали ход возведения фортификационных сооружений на Харьковщине. Возводим "зубы дракона", противотанковые рвы, опорные пункты, блиндажи. На сегодня начаты работы еще почти на сотне объектов, предварительно проведя разминирование территорий - сообщил Синегубов.

Он добавил, что строители, которых насчитывается более 500, а также более 200 единиц техники, работают 24/7 в чрезвычайно сложных условиях.

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"Прилагаем максимум усилий, чтобы согласно срокам выполнить поручение Президента Владимира Зеленского. Все графики согласованы, поставка железобетонных конструкций происходит беспрепятственно. В нашей области - и под вражескими ударами. Это, без преувеличения, "спецоперация" под постоянными обстрелами оккупанта. Продолжаем ежедневно укреплять обороноспособность страны", - отметил Синегубов.

Напомним,

Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из большого количества компонентов начиная с противотанковых рвов, зубов дракона, ходов сообщения, огневых позиций, укрытий.