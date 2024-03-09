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Зуби дракона, протитанкові рови, ходи сполучення, вогневі позиції, укриття: Федоров розповів про будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 96238 перегляди

Фортифікаційні споруди в Запорізькій області складаються з протитанкових ровів, "зубів дракона", шляхів сполучення, вогневих позицій та укриттів, побудованих за типовими проектами Міністерства оборони для посилення обороноздатності України.

Зуби дракона, протитанкові рови, ходи сполучення, вогневі позиції, укриття: Федоров розповів про будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області

Фортифікаційні споруди у Запорізькій області складаються з великої кількості компонентів починаючи з протитанкових ровів, зубів дракона, ходів сполучення, вогневих позицій, укриттів.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Дійсно сьогодні відбувається будівництво фортифікаційних споруд по всій нашій державі. Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо спільно з військовими. Якусь частину будують безпосередньо військові, якусь частину цивільні підрядники, де це можливо. Вони складаються з великої кількості компонентів починаючи з протитанкових ровів, розстановкою зубів дракону, розтягується ягоза, путанки. Все те, що може сповільнити сповільнити чи зупинити проходження ворожої техніки

- сказав Федоров.

Він додав, що фортифікаційні споруду також складаються з ходів, сполучень та безпосередньо з вогневих позицій, укриттів.

Що стосується зручності та захисту. Сьогодні все це відбувається за типовим проектом, який видано Інститутом Міністерства оборони і всі ми використовуємо цю проектну-документацію. Ми намагаємося вдосконалювати оборонні споруди, щоб нашим військовим було не тільки безпечно, а й комфортно було перебувати під час виконання бойових задач

- додав Федоров. 

Також очільник ЗОВА зазначив, ті задачі та строки, які ставлять військові, то вони будуть виконані. Федоров також зазначив, що Генеральна інспекція Міноборони контролює якість виконання робіт, а також якість оцінюють бригади, які в подальшому будуть нести служби в цих фортифікаційних спорудах. Окрім того, ворог намагається заважати будівництву фортифікацій, завдаючи ударів по будівельній техніці

Нагадаємо

Міністерство оборони України повідомило, що у 2022-2023 роках було побудовано понад 2 000 опорних пунктів, позицій та вогневих позицій для укріплення оборонних рубежів уздовж північних, придністровських областей та оперативних рубежів. 

Споруджені на Донецькому і Запорізькому напрямках укріплення тягнуться на значну дистанцію – речник ОСУВ “Таврія”06.03.24, 15:04 • 28152 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Іван Федоров
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