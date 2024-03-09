Зуби дракона, протитанкові рови, ходи сполучення, вогневі позиції, укриття: Федоров розповів про будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області
Київ • УНН
Фортифікаційні споруди в Запорізькій області складаються з протитанкових ровів, "зубів дракона", шляхів сполучення, вогневих позицій та укриттів, побудованих за типовими проектами Міністерства оборони для посилення обороноздатності України.
Фортифікаційні споруди у Запорізькій області складаються з великої кількості компонентів починаючи з протитанкових ровів, зубів дракона, ходів сполучення, вогневих позицій, укриттів.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Дійсно сьогодні відбувається будівництво фортифікаційних споруд по всій нашій державі. Безпосередньо на території Запорізької області ми будуємо спільно з військовими. Якусь частину будують безпосередньо військові, якусь частину цивільні підрядники, де це можливо. Вони складаються з великої кількості компонентів починаючи з протитанкових ровів, розстановкою зубів дракону, розтягується ягоза, путанки. Все те, що може сповільнити сповільнити чи зупинити проходження ворожої техніки
Він додав, що фортифікаційні споруду також складаються з ходів, сполучень та безпосередньо з вогневих позицій, укриттів.
Що стосується зручності та захисту. Сьогодні все це відбувається за типовим проектом, який видано Інститутом Міністерства оборони і всі ми використовуємо цю проектну-документацію. Ми намагаємося вдосконалювати оборонні споруди, щоб нашим військовим було не тільки безпечно, а й комфортно було перебувати під час виконання бойових задач
Також очільник ЗОВА зазначив, ті задачі та строки, які ставлять військові, то вони будуть виконані. Федоров також зазначив, що Генеральна інспекція Міноборони контролює якість виконання робіт, а також якість оцінюють бригади, які в подальшому будуть нести служби в цих фортифікаційних спорудах. Окрім того, ворог намагається заважати будівництву фортифікацій, завдаючи ударів по будівельній техніці
Нагадаємо
Міністерство оборони України повідомило, що у 2022-2023 роках було побудовано понад 2 000 опорних пунктів, позицій та вогневих позицій для укріплення оборонних рубежів уздовж північних, придністровських областей та оперативних рубежів.
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