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В секторе Газа пять человек погибли из-за падения с неба груза гумпомощи
Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр
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Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области
Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из противотанковых рвов, "зубов дракона", путей сообщения, огневых позиций и укрытий, построенных по типовым проектам Министерства обороны для усиления обороноспособности Украины.
Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими коллегами сотрудничество в расследовании военных преступлений, усилении борьбы с коррупцией и блокировании поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в Россию.
Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных
Министр юстиции предложил мобилизовать 50 000 осужденных, отбывших наказание, для защиты Украины, ожидая законодательную инициативу Кабинета Министров.
Энергетическая ситуация: 93 тыс точек учета обесточены, более 16 тысяч потребителям восстановлено электроснабжение
Более 90 000 точек учета остаются обесточенными по всей Украине из-за боевых действий или технических неисправностей, в то время как энергетики восстановили электроснабжение более 16 000 потребителей за минувшие сутки.
Ермак обсудил с советником президента ЮАР подготовку к Глобальному саммиту мира
Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по вопросам национальной безопасности Южно-Африканской Республики Сидни Муфамади, отметив важность участия африканского континента.
Правоохранители и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине
Правоохранители и пограничники изъяли более тысячи патронов, гранаты, деньги и наркотики у группы торговцев оружием в Сумской области.
В секторе Газа пять человек погибли из-за падения с неба груза гумпомощи
Пять человек погибли и десять получили ранения в секторе Газа, когда парашют с гуманитарной помощью не раскрылся должным образом во время воздушной доставки.
Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр
Враг атакует Часовой Яр круглосуточно, но тактических территориальных успехов пока нет, сообщил заместитель командира 92-го отдельного механизированного десантно-штурмового батальона.
Ракетная атака ссс рф по одесской области: Х-31 попала в поле за пределами зданий
Российский ракетный удар попал в поле за пределами населенного пункта в Одесской области, не вызвав никаких жертв.
Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго
российский беспилотник атаковал подстанцию 330 кВ "Укрэнерго" в Запорожской области. Также были временные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Львовской и Днепропетровской областях.