Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  115464 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  116794 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  117814 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  138180 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  80399 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108163 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  109984 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108255 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109356 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130678 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Публикации

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Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из противотанковых рвов, "зубов дракона", путей сообщения, огневых позиций и укрытий, построенных по типовым проектам Министерства обороны для усиления обороноспособности Украины.

Война •   •  11894 просмотра
Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими коллегами сотрудничество в расследовании военных преступлений, усилении борьбы с коррупцией и блокировании поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в Россию.

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Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией

Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных

Министр юстиции предложил мобилизовать 50 000 осужденных, отбывших наказание, для защиты Украины, ожидая законодательную инициативу Кабинета Министров.

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Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных

Энергетическая ситуация: 93 тыс точек учета обесточены, более 16 тысяч потребителям восстановлено электроснабжение

Более 90 000 точек учета остаются обесточенными по всей Украине из-за боевых действий или технических неисправностей, в то время как энергетики восстановили электроснабжение более 16 000 потребителей за минувшие сутки.

Общество •   •  14544 просмотра
Энергетическая ситуация: 93 тыс точек учета обесточены, более 16 тысяч потребителям восстановлено электроснабжение

Ермак обсудил с советником президента ЮАР подготовку к Глобальному саммиту мира

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по вопросам национальной безопасности Южно-Африканской Республики Сидни Муфамади, отметив важность участия африканского континента.

политика •   •  13616 просмотра
Ермак обсудил с советником президента ЮАР подготовку к Глобальному саммиту мира

Правоохранители и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине

Правоохранители и пограничники изъяли более тысячи патронов, гранаты, деньги и наркотики у группы торговцев оружием в Сумской области.

Криминал и ЧП •   •  13330 просмотра
Правоохранители и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине

В секторе Газа пять человек погибли из-за падения с неба груза гумпомощи

Пять человек погибли и десять получили ранения в секторе Газа, когда парашют с гуманитарной помощью не раскрылся должным образом во время воздушной доставки.

Новости Мира •   •  14522 просмотра
В секторе Газа пять человек погибли из-за падения с неба груза гумпомощи

Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр

Враг атакует Часовой Яр круглосуточно, но тактических территориальных успехов пока нет, сообщил заместитель командира 92-го отдельного механизированного десантно-штурмового батальона.

Война •   •  16835 просмотра
Враг круглосуточно атакует в направлении Часового Яра, но пока тактических территориальных успехов нет - заместитель командира батальона ударных БпАК 92-й ОШБр

Ракетная атака ссс рф по одесской области: Х-31 попала в поле за пределами зданий

Российский ракетный удар попал в поле за пределами населенного пункта в Одесской области, не вызвав никаких жертв.

Война •   •  17589 просмотра
Ракетная атака ссс рф по одесской области: Х-31 попала в поле за пределами зданий

Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго

российский беспилотник атаковал подстанцию 330 кВ "Укрэнерго" в Запорожской области. Также были временные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Львовской и Днепропетровской областях.

Война •   •  21652 просмотра
Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго