Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области

Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из большого количества компонентов начиная с противотанковых рвов, зубов дракона, ходов сообщения, огневых позиций, укрытий.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Действительно сегодня происходит строительство фортификационных сооружений по всему нашему государству. Непосредственно на территории Запорожской области мы строим совместно с военными. Какую-то часть строят непосредственно военные, какую-то часть гражданские подрядчики, где это возможно. Они состоят из большого количества компонентов начиная с противотанковых рвов, расстановкой зубов дракона, растягивается ягоза, путанки. Все то, что может замедлить замедлить или остановить прохождение вражеской техники - сказал Федоров.

Он добавил, что фортификационные сооружения также состоят из ходов, соединений и непосредственно из огневых позиций, укрытий.

Что касается удобства и защиты. Сегодня все это происходит по типовому проекту, который выдан Институтом Министерства обороны и все мы используем эту проектную-документацию. Мы стараемся совершенствовать оборонительные сооружения, чтобы нашим военным было не только безопасно, но и комфортно было находиться во время выполнения боевых задач - добавил Федоров.

Также глава ЗОВА отметил, те задачи и сроки, которые ставят военные, то они будут выполнены. Федоров также отметил, что Генеральная инспекция Минобороны контролирует качество выполнения работ, а также качество оценивают бригады, которые в дальнейшем будут нести службы в этих фортификационных сооружениях. Кроме того, враг пытается мешать строительству фортификаций, нанося удары по строительной технике

Напомним,

Министерство обороны Украины сообщило, что в 2022-2023 годах было построено более 2 000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций для укрепления оборонительных рубежей вдоль северных, приднестровских областей и оперативных рубежей.

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