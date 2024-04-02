Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

российские войска за прошедшие сутки из минометов и артиллерии обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области. Также нанесли ракетный удар из С-300 и атаковали КАБами. В результате вражеских атак известно о двух пострадавших - в Волчанске и Купянске. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка и др. Авиаударам подверглись н.п. Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка, Чернещина - написал Синегубов в соцсетях.

22:05 в г. Купянск в результате вражеского авиационного обстрела КАБ поврежден частный дом. Без пострадавших.

16:40 с. Липцы Харьковского района произошел вражеский обстрел территории. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.



15:00 в результате вражеского обстрела с. Куриловка Купянского района горели частные жилые дома. Без пострадавших.



12:02 - 14:20 в результате серии вражеских обстрелов г. Волчанск повреждены частные дома, забор, хозяйственные постройки. Ранена 27-летняя женщина.



10:15 м. Люботин Харьковского района в результате вражеского ракетного обстрела ЗРК С-300 по территории повреждено здание. Без пострадавших.



1 апреля 10:00 в результате вражеского авиационного обстрела КАБ г. Купянск повреждена трибуна стадиона. Купянск повреждена трибуна стадиона, раздевалка, частные дома, многоквартирный дом. Ранена женщина 57 лет.



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