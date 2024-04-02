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Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших
Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.
США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине
США выражают обеспокоенность относительно российско-китайского партнерства и предостерегают Китай от поддержки российской агрессии в Украине.
В Херсонской области россияне ударили по газопроводу, двое раненых - ОВА
Российские войска обстреляли жилые районы Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, вызвав утечку газа и ранения двух человек.
ChatGPT стал доступен для пользователей без регистрации
ChatGPT, разговорный ИИ от OpenAI, теперь доступен для всех пользователей без регистрации, что позволяет более широкому кругу пользователей ощутить его преимущества.
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью
Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.
Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 443 660 человек личного состава и 6998 танков.
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Реестр является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма.
На Кировоградщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области был поврежден ночью в результате российской атаки, что повлекло пожар, который был быстро ликвидирован пожарными без жертв.
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом
Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.
5 лучших цельнозерновых продуктов при резистентности к инсулину
Цельные злаки помогают бороться с инсулинорезистентностью, улучшая контроль сахара в крови, снижая уровень холестерина и повышая чувствительность к инсулину благодаря высокому содержанию растворимых волокон и бета-глюканов.