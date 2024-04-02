В Херсонской области россияне ударили по газопроводу, двое раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, повредив дома, попав в газопровод и ранив двух человек. Об этом сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Янтарное, Днепровское, Кизомыс, Антоновку, Садовое, Львово и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 4 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА