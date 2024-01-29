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росіяни за добу 12 разів обстріляли Донеччину: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дитсадок, газогін та ЛЕП

росіяни за добу 12 разів обстріляли Донеччину: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дитсадок, газогін та ЛЕП

Київ • УНН

 • 27712 перегляди

російські війська 12 разів обстріляли Донецьку область, зруйнувавши адміністративну будівлю та пошкодивши дитячий садок, газопровід, лінію електропередач та житлові будинки.

російські військові минулої доби 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих атак зруйновано адмінбудівлю і, зокрема, пошкоджено дитсадок,  газогін та ЛЕП. Про це повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 54 особи, у тому числі 11 дітей

- написав Філашкін у Telegram.

Деталі 

За його словами, в Очеретиному Покровського району внаслідок ворожих обстрілів поранено одну людину. Також були зафіксовані поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Курахівської громади. Напередодні у Мирнограді поранено 3 людини, зруйновано адмінбудівлю і пошкоджено дитсадок. 

У Краматорському районі у Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, газогін та лінію електропередач. У Лиманській громаді тричі були обстріляне Торське. 

Щодо Бахмутського району, то за словами голова ОВА,  у Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки, промислова споруда і 3 гаражі. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. Також під ворожим вогнем опинився Сіверськ — без жертв.

Раніше УНН повідомляв, що у Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів армії рф поранення отримали ще четверо мирних жителів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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