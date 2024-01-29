россияне за сутки 12 раз обстреляли Донецкую область: разрушено админздание, повреждены детсад, газопровод и ЛЭП

российские военные за прошедшие сутки 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак разрушено админздание и, в частности, повреждены детсад, газопровод и ЛЭП. Об этом сообщил в понедельник председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 54 человека, в том числе 11 детей - написал Филашкин в Telegram.

Детали

По его словам, в Очеретино Покровского района в результате вражеских обстрелов ранен один человек. Также были зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки и окрестностей Кураховской громады. Накануне в Мирнограде ранены 3 человека, разрушено админздание и поврежден детсад.

В Краматорском районе в Константиновке повреждены 2 частных дома, газопровод и линия электропередач. В Лиманской громаде трижды было обстреляно Торское.

Что касается Бахмутского района, то по словам председателя ОВА, в Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома, промышленное сооружение и 3 гаража. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской - Роздоловка и Васюковка. Также под вражеским огнем оказался Северск - без жертв.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф ранения получили еще четверо мирных жителей.