россияне за сутки 12 раз обстреляли Донецкую область: разрушено админздание, повреждены детсад, газопровод и ЛЭП
российские войска 12 раз обстреляли Донецкую область, разрушив административное здание и повредив детский сад, газопровод, линию электропередач и жилые дома.
Во Львовской области столкнулись Audi A6 и Land Rover: погибла 27-летняя женщина, три человека ранены
Один человек погиб и трое травмированных в результате автостолкновения в Червонограде.
Дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается - Минэнерго
В Украине достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить спрос, 4 единицы генерирующего оборудования ТЭС в резерве.
Зеленский озвучил численность украинской армии
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию. Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения из страны выехали от 6,5 до 7,5 миллионов украинцев.
россияне ночью ударили по агропредприятию в Херсонской области - ОВА
Российские войска ночью обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Херсонской области Украины, повредив ангар и сельскохозяйственную технику, включая комбайн и опрыскиватель. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Кибератака на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: все сервисы уже работают
В воскресенье Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке, которая временно ограничила доступ к некоторым функциям. По состоянию на понедельник специалисты подтвердили, что все сервисы работают в штатном режиме.
Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА
Макеевка и Невское на Луганщине были обстреляны российской артиллерией, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Зеленский: очень не правильно, когда представители ТЦК ходили по улицам, есть возможности диджитал-формата
Президент Зеленский заявил, что очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят.
Иран впервые одновременно запустил в космос три спутника
В воскресенье, 28 января, Иран впервые успешно запустил в космос три спутника одновременно с помощью ракеты "Симург". Запуск включал спутник Mahda и два наноспутника.
россияне утром обстреляли одну из общин Сумщины
Утром 29 января российские войска обстреляли из минометов Дружбовскую громаду в Сумской области.